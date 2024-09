Zelensky diz que encontro com Trump foi 'produtivo', após republicano prometer 'resolver' a guerra

"Espero que tenhamos melhores relações", respondeu o presidente ucraniano, visivelmente envergonhado, antes de garantir que ele e Donald Trump partilhavam o mesmo objetivo: "acabar com a guerra".

Depois, pela rede X, Zelensky agradeceu à reunião "muito produtiva" e disse que pode apresentar ao republicano "o seu plano para a vitória". "Nós examinamos em detalhes a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para o nosso povo", salientou.

Zelensky, 'o melhor vendedor do planeta'

Em viagem desde domingo aos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky encontrou-se com o ex-presidente norte-americano após ter assegurado o apoio do atual governo de Joe Biden - mas preocupado com o futuro da ajuda americana ao seu país. Donald Trump critica regularmente as quantidades colossais de recursos e armas liberadas por Washington para Kiev desde 2022.

Ainda nesta semana, Trump chamou Volodymyr Zelensky de "o melhor vendedor do planeta".