Morta no ostracismo na França, soprano brasileira Maria D'Apparecida é homenageada com placa em Paris

A brasileira Maria d'Apparecida, que ficou conhecida por interpretar a personagem Carmen, de Bizet, na Ópera de Paris, recebe homenagem tardia na capital francesa. Uma placa em sua memória foi inaugurada neste sábado (28) diante do prédio onde a estrela da música lírica nos anos 1960 viveu.

Silvano Mendes, de Paris

A placa foi inaugurada diante de um pequeno grupo de admiradores na fachada do prédio do 19, rue Auguste Vacquerie, no 16° distrito de Paris, perto do Arco do Triunfo. A homenagem foi uma iniciativa de uma associação criada após sua morte.