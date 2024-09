Milhares de pessoas protestam em Portugal contra imigrantes no país

Convocados pelo partido de extrema direita Chega, milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de Lisboa na tarde de domingo (29) para protestar contra o que qualificam de imigração "ilegal" e "descontrolada". Cantando o hino nacional e agitando bandeiras verdes e vermelhas com as cores de Portugal, os manifestantes marcharam atrás de faixas pedindo o "fim da imigração em massa" e a "deportação dos imigrantes que cometem crimes".

Marie-Line Darcy, correspondente da RFI em Lisboa, e agências

Aos gritos de "Nem mais um", entre 3.000 e 4.000 pessoas vindas de várias partes do país desfilaram nas ruas da capital. O líder do partido Chega, André Ventura, marcou a presença e foi aclamado ao pedir a instauração de um sistema de cotas para limitar o impacto da imigração no país.