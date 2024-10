Premiê francês ataca dívida pública e acena com aumento de salário mínimo em parlamento altamente dividido

"Devemos fazer muito em todos os aspectos e bem feito", reiterou, "mas não partimos de quase nada", como no caso de Gaulle, mas sim de um "voto popular que os elegeu e traduz as expectativas da população, como serviços públicos eficazes, segurança e pacificação", disse.

O governo de Michel Barnier, no entanto, é fortemente contestado por siglas de diversos lados do espectro político francês, além de uma boa parte da sociedade que plesbicitou a coligação de esquerda da Nova Frente Popular nas últimas eleições legislativas da França, e que não legitima a nomeação de Michel Barnier por Macron.

Diante de um plenário dividido politicamente e barulhento, com muitas interjeições durante a sua fala, Barnier prometeu, acima de tudo, "falar a verdade sobre as contas públicas e sobre a crise climática", explicando que ambas as dívidas representavam um enorme desafio para o futuro da França. "Devemos fazer do diálogo e do compromisso um princípio de ação do governo", reiterou.

Barnier abordou as prioridades e alertou aos políticos: "cuidemos da República, pois ela é frágil, cuidemos da Europa, pois ela é necessária", disse.

Recordando a dívida da França, cujo pagamento de encargos constitui a segunda rubrica de despesa estatal depois da educação, o primeiro-ministro francês propôs colocar o país em uma nova trajetória, ao "reduzir o déficit para 5% (do produto interno bruto) em 2025" e trazê-lo de volta "abaixo do limite máximo de 3%, em 2029", em conformidade com os "compromissos europeus" da França. "Se não tivermos cuidado com a nossa colossal dívida financeira, colocaremos o nosso país à beira do precipício", disse.

Choque fiscal

Em seguida, como forma de atingir o objetivo de equilibrar as contas, Barnier anunciou a necessidade, de "uma contribuição excepcional" do "povo francês mais afortunado". Conforme suas palavras, "vamos pedir a participação aos grandes e muito grandes empresários que tenham conquistado lucros signitificativos".