Oceanos mais ácidos: sétimo limite do planeta está prestes a ser ultrapassado

O problema é que isso está fazendo com que eles se tornem mais ácidos, afinal o CO2 é um gás ácido. A acidificação dos oceanos já aumentou em quase 30% e, se nada for feito para reverter as emissões, os modelos de previsão preveem um aumento de 150% na acidez até 2100.

Dissolução de moluscos e corais

O fenômeno é monitorado de perto por cientistas como Wolfgang Lucht, especialista em sistemas planetários do Instituto do Clima de Potsdam. "Muitos micro-organismos, mas também organismos maiores, como os corais, constroem suas conchas ou esqueletos a partir do carbonato. Em um oceano mais ácido, o carbonato se dissolve mais facilmente e, portanto, eles têm muito mais dificuldade para formar seus corpos", explica.

É como usar vinagre para dissolver calcário, exceto que, nesse caso, são as ostras, os caranguejos, os ouriços-do-mar, as lagostas e os corais que estão em jogo, mas também toda uma gama de plânctons microscópicos, os blocos de construção essenciais da vida subaquática, que estão ameaçados ou, pelo menos, enfraquecidos pela acidificação dos oceanos.

"Isso pode criar enormes distúrbios em toda a cadeia alimentar do oceano, e agora estamos muito próximos da zona de alto risco em que essas mudanças profundas podem ocorrer", alerta Lucht.

Os nove "limites planetários"

Há 15 anos, uma equipe científica internacional que trabalha no Centro de Resiliência de Estocolmo (SRC) definiu o conceito de nove limites planetários: nove indicadores com limiares além dos quais "os equilíbrios naturais da Terra podem ser desestabilizados e as condições de vida podem se tornar desfavoráveis para a humanidade", de acordo com a Comissão Geral para o Desenvolvimento Sustentável da França.