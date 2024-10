Pressionada por Brasil e EUA, Comissão Europeia propõe adiar para 2025 lei antidesmatamento

No Parlamento Europeu, os conservadores já haviam solicitado o adiamento da regulamentação antidesmatamento em junho, denunciando-a como um "monstro burocrático". No entanto, essa nova legislação é considerada crucial pelas organizações ambientais, que esperam que seja a primeira do mundo a ter impacto em outras regiões do mundo.

O adiamento é motivo de preocupação para as ONGs, que temem que a pressão da direita e da extrema direita, reforçada pelas eleições europeias de junho, leve a um desmantelamento das regras verdes adotadas durante o mandato anterior.

Adiar essa lei é "como jogar um extintor de incêndio pela janela" quando "o prédio está pegando fogo. É um ato de vandalismo contra a natureza", criticou a Ong Mighty Earth. O Greenpeace condenou a ação de "motosserra" da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. "Os europeus não querem produtos de desmatamento nas prateleiras dos supermercados", argumentou a organização.

A UE é responsável por 16% do desmatamento global por meio de suas importações (principalmente de soja e óleo de palma, de acordo com dados de 2017) e é o segundo maior destruidor de florestas tropicais, atrás apenas da China, de acordo com a Ong WWF.

A nova regulamentação europeia está sendo "atacada por todos os lados" em um momento em que há um "alerta vermelho sobre o desmatamento", lamentou Marie Toussaint, eurodeputada ecologista. Por sua vez, o eurodeputado centrista Pascal Canfin "lamentou a decisão" de adiar, "em um contexto em que as florestas tropicais continuam a ser destruídas em um ritmo insustentável".

(Com AFP)