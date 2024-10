Sobe para sete número de mortos em ataque em Tel Aviv; cidadão grego está entre as vítimas

O atentado aconteceu na parada Sderot-Yerushalayim, no bairro de Jaffa. Os dois agressores abriram fogo dentro do vagão antes de descer e prosseguiram com o ataque, segundo a polícia.

Autores eram da Cisjordânia, segundo Israel

De acordo com os primeiros elementos da investigação, os dois homens eram procedentes da Cisjordânia.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, as operações militares nesse território palestino ocupado por Israel desde 1967 se intensificaram. Israel afirma perseguir "terroristas" que dão apoio ao Hamas e colocam em risco a vida de colonos.

Mas os palestinos da Cisjordânia declaram agressões que vão da expropriação de suas terras à violência de colonos ortodoxos, que criaram grupos paramilitares para defender o que julgam ser um direito sobre essas terras.