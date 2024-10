Pressionado por conservadores, governo indiano insiste em ignorar 'estupro conjugal' na legislação

Em julho passado, o governo do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi introduziu uma versão atualizada de seu código penal, herdado da colonização britânica.

Ele não removeu a disposição de que "atos sexuais de um homem com sua própria esposa (...) não constituem estupro", mas apenas aumentou a idade da esposa à qual a exceção se aplica de 15 para 18 anos.

Estudos mostram que metade de todos os estupros ocorre dentro da família ou do círculo conjugal. Mas a lei indiana considera que o crime de estupro não pode existir dentro do casal, pois o casamento implica consentimento sexual.

Essa é uma visão simplista que impede que as vítimas apresentem queixas e se conformem totalmente com o fenômeno. Desde 2022, o Tribunal Superior de Delhi e a Suprema Corte têm exigido que o estupro marital seja incluído no Código Penal.

Casamento glorificado por nacionalistas hindus

O governo se opõe obstinadamente à inclusão do estupro conjugal no Código Penal. Embora reconheça a violência doméstica, ele rejeita o termo estupro por minar o prestígio da instituição do casamento. Essa instituição é glorificada pelos nacionalistas hindus no poder, para os quais o divórcio é uma "moda tóxica imposta pelo Ocidente".