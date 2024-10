Estudantes brasileiros na Argentina preocupados diante da possibilidade de perder ensino gratuito

Tífani Fernández Mareco, de 25 anos, vem de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Está no primeiro ano de Medicina e descreve o medo dos brasileiros que estão começando os estudos.

"O meu maior medo é que ocorra o fechamento das universidades e que eu não consiga estudar, não consiga terminar o meu curso, minha faculdade. O principal medo que a gente tem é que a faculdade não seja mais gratuita e que a gente não possa pagar", conta Tífani.

Quase metade dos estudantes brasileiros na Argentina fazem o curso de Medicina da Universidade de Buenos Aires, uma das mais prestigiosas do mundo e líder na região no ensino gratuito e de qualidade.

Os brasileiros são atraídos porque não precisam prestar o vestibular, porque conseguem documento argentino provisório poucas semanas depois de entrarem no país e porque, para se manterem na Argentina, gastam por mês menos do que a mensalidade de uma universidade privada no Brasil.

Governo argentino mira estudantes estrangeiros

O governo Milei quer que as universidades deixem de financiar gratuitamente a formação de estrangeiros. Na próxima semana, o governo deve habilitar as universidades públicas a cobrarem pelo ensino aos que chegam ao país para estudar. Devido à autonomia das instituições de ensino, a decisão deverá ficar para cada universidade.