Futsal: Brasil e Argentina fazem final inédita do Mundial e dividem favoritismo para o título

Artilheiro da competição com 10 gols, o jogador Marcel diz que o Brasil está preparado para uma verdadeira "guerra". E que não imaginava alcançar a artilharia do campeonato. "Se a gente conseguir conciliar o título mundial com a artilharia claro que profissionalmente é uma grande conquista. Mas o meu objetivo sempre foi ser campeão do mundo", diz.

"A previsão do jogo contra a Argentina é uma luta, uma guerra como a gente costuma falar, um clássico sul-americano, um dos maiores do mundo e ainda mais falando de um final de Copa do Mundo, vai ser um grande jogo", completa. "Eu acredito que o Brasil não entra como favorito, a seleção da Argentina é muito forte. A gente tem estudado eles, sabe o que eles vão fazer, as armas que eles têm, assim como eles têm estudado a gente também. Num jogo de final os detalhes vão fazer a diferença", acrescenta.

Depois de 12 anos do último troféu, a conquista do hexa poderia consagrar uma nova geração do futsal. O capitão Dyego diz que a equipe brasileira está confiante e motivada. "Com certeza seria fantástico nós conseguirmos este título. O trabalho tem sido feito nos últimos três anos, a gente vê o engajamento das pessoas, este título é bem esperado, após duas Copas em que este título escapou do Brasil, por diferentes motivos, não foi feita uma preparação adequada, e dessa vez a gente conseguiu, vem se preparando há bastante tempo e chegamos nesta final", comemora. "Acho que a equipe está preparada para levantar este título e vai ser muito importante para o nosso torcedor trazer de volta este título para onde ele deve estar, pois o futsal brasileiro é o melhor futsal do mundo e merece esse troféu de campeão mundial", conclui.

O jogo será às 20h pelo horário do Uzbequistão, meio-dia pelo horário de Brasília.