Tribunal boliviano condena dois ex-ministros à prisão por compra irregular de artigos anti-motim

Um tribunal boliviano condenou nesta sexta-feira (4) dois ex-ministros a oito anos de prisão pela compra irregular de gás lacrimogêneo e equipamentos anti-motim usados para reprimir manifestações organizadas por apoiadores do ex-presidente de esquerda Evo Morales no final de 2019.

"Evo Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia", gozou de grande popularidade após sua chegada ao poder em 2006, mas tentou contornar a Constituição do país andino para concorrer a um quarto mandato em 2019. Ele venceu as eleições, mas a oposição de direita o acusou de fraude eleitoral. Manifestações em massa, marcadas pela violência, forçaram sua renúncia após a deserção do exército e da polícia, e ele acabou fugindo do país.

Após a substituição de Morales por Jeanine Añez, uma presidente interina de direita, seus partidários também realizaram protestos. Confrontos com as forças de segurança resultaram na morte de 35 pessoas, de acordo com uma investigação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.