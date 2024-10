"Cessar-fogo é urgente", diz pesquisadora sobre aniversário de um ano da guerra entre Israel e Hamas

A guerra entre Israel e o grupo Hamas completa um ano neste 7 de outubro de 2024, com um saldo trágico de quase 42 mil mortos na Faixa de Gaza, sendo a maioria civis. Para Monique Sochaczewski, doutora em História e pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), a data se tornou "um dos momentos mais trágicos da história dos judeus desde o Holocausto", enquanto o conflito provoca traumas nos dois lados.

A guerra começou no dia 7 de outubro de 2023, com um ataque realizado por comandos do Hamas infiltrados a partir da Faixa de Gaza, no sul de Israel, resultando em cerca de 1.200 mortes. A ofensiva considerada "sem precedentes" na história do conflito entre israelenses e palestinos, deu início à um disputa entre os dois campos que já dura 12 meses.

"Israel pode ter matado algumas lideranças (do Hamas) ou acabado com alguns grupos, mas na prática o Hamas ainda existe. Não conseguiram libertar os reféns (...), então o balanço em relação à guerra, na minha avaliação, é de que não só não foi eficiente para o que eram os objetivos, como tiveram muitos impactos também dentro de Israel, sejam políticos, sejam econômicos. Um balanço triste de um momento trágico", diz a pesquisadora.