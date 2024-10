Novo furacão ameaça Flórida semanas após tempestade Helene, a pior desde 2005

O furacão Milton, que está no Golfo do México, subiu para a categoria 4 (em uma escala que vai até 5) nesta segunda (7). A tempestade ameaça as costas do México e da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton é "extremamente perigoso". A tempestade deve atingir o oeste da Flórida na quarta (9). Segundo o centro americano, a eletricidade e água devem ficar indisponíveis por dias ou mesmo semanas após a passagem do fenômeno.

Essas previsões do NHC estão causando preocupação na Flórida e no resto do sudeste dos Estados Unidos, afetados pela passagem devastadora do furacão Helene.