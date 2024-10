'Divido banheiro com 600 pessoas', relata brasileira refugiada em escola no sul do Líbano

Nesta terça-feira (8), os trabalhadores humanitários da ONU pediram uma ação urgente para interromper a escalada no Líbano e evitar que o conflito "se transforme na mesma catástrofe" observada em Gaza. Os bombardeios israelenses, principalmente no sul do país e nos subúrbios do sul de Beirute, já mataram cerca de 1.100 pessoas e deslocaram mais de um milhão de outras, em menos de duas semanas. Brasileiros radicados no Líbano hesitam entre voltar ou ficar no "país do Cedro", como relatam à RFI.

O segundo avião com repatriados brasileiros pousou nesta terça-feira (8) em São Paulo, com 277 passageiros a bordo, entre eles 49 crianças. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) também transportou três pets. Os brasileiros que ainda continuam no Líbano começaram a receber nesta terça a convocação para o terceiro voo de repatriamento. Ao todo, cerca de três mil brasileiros manifestaram a intenção de deixar o país, segundo informações oficiais. A FAB prevê o resgate de 500 brasileiros por semana e a prioridade será para os brasileiros que não são residentes no Líbano.

Luiza* conta que vive no país há 24 anos. "Eu moro bem na fronteira. Já faz 10 meses que estou fora de casa. A minha situação não é nada boa, porque tive que sair da minha casa somente com uma mala, com algumas roupas. A situação é a mesma onde meu marido trabalha, na fronteira. Então fechou todas as portas", relatou a brasileira à RFI no dia 6 de agosto, quando a escalada entre Israel e o Hezbollah começava a mostrar a que vinha, prenunciando um aumento de tensões significativo na região.