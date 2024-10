União Africana celebra '1° pleito sem armas' em Moçambique, mas país vota sob temor de jihadistas

Para acompanhar estas eleições, há 11.516 observadores nacionais e 412 observadores internacionais, incluindo Missões de Observação Eleitoral da União Europeia, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da União Africana e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, entre outras organizações. Há também organizações da sociedade civil, como o Conselho Nacional da Juventude, que tem 500 observadores mobilizados em todo o país nestas eleições.

Tensões iminentes

As eleições ocorrem em um contexto de pessimismo econômico e um clima de medo devido aos ataques jihadistas no norte do país, que frustram a esperança de gerar riqueza a partir das jazidas de gás natural no oceano Índico.

Três candidatos concorrem pela oposição: Ossufo Momade, da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo); Lutero Simango (MDM, centro-direita) e Venâncio Mondlane, que recentemente se separou do Renamo.

O presidente em fim de mandato, Filipe Nyusi, 65, do partido Frelima, que deixará o cargo após cumprir o máximo de dois mandatos, foi um dos primeiros a votar nesta quarta-feira, segundo um jornalista da AFP presente na sessão de voto da capital Maputo.

Esquerda na frente há meio século

O partido de Nyusi, o marxista Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), emerge como o favorito para permanecer no poder, apesar das advertências da oposição de que não tolerará fraudes. As últimas eleições, em 2019, em que Frelimo obteve 73% dos votos, foram marcadas por irregularidades. O partido está no poder há meio século.