Elon Musk lança robotáxi autônomo em Hollywood

Assim como no modelo X, da Tesla, o novo Cybercab, tem as chamadas portas "asas de falcão", que abrem como se estivessem abrindo as asas, literalmente. O novo carro não tem pedais nem volante e parece uma versão menor e compacta do Cybertruck, a picape elétrica futurista da empresa, lançada no ano passado.

Preços e prazos

Esse deve ser o carro mais barato da empresa, caso prometa o que foi anunciado nesta noite. Musk disse que o preço deve ser inferior a US$ 30 mil, o equivalente a R$ 168 mil. O modelo 3, que hoje é o carro mais barato da empresa, não sai por menos de 43 mil dólares.

O CEO da Tesla repetiu diversas vezes que o custo do transporte autônomo será muito baixo e que pode ser até "10, 20, 30 vezes mais seguro", nas palavras dele. Musk disse que o transporte tende a ser uma espécie de "lounge móvel", uma sala de estar, onde as pessoas vão fazendo suas atividades, vão ler, trabalhar ou descansar enquanto o carro as leva de um ponto ao outro.

A produção do Cybercab terá início antes de 2027, afirmou o empresário.

Mais novidades

Musk trouxe ainda à cidade cinematográfica uma Robovan, uma van elétrica e sem motorista para 20 pessoas, que, segundo ele, será o futuro do transporte em massa.