Mais um soldado da paz da ONU é ferido no sul do Líbano; Israel pede a moradores para não retornarem à região

Um dia depois que o presidente francês Emmanuel Macron disse ser "inaceitável" que as forças de manutenção da paz da ONU sejam "alvejadas pelas forças armadas israelenses", no sul do Líbano, mais um capacete azul ficou ferido, anunciou neste sábado (12) a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Um novo soldado da paz foi ferido no sul do Líbano atingido por uma bala de "origem ainda não determinada", enquanto a UNIFIL está no fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah.

Sexta-feira (11) à noite, "um soldado da paz foi atingido por tiros quando uma ação militar ocorria não muito longe da sede da UNIFIL em Ras al-Naqoura", relata o comunicado de imprensa da Força, que tem 10.000 homens no sul do Líbano. Na quinta e sexta-feira (10), a UNIFIL anunciou que quatro dos seus membros, da Indonésia e do Sri Lanka, ficaram feridos, pelo menos dois devido a um ataque de tropas israelenses.