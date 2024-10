Kátya Teixeira comemora 30 anos de carreira com turnê internacional e lançamento de single-manifesto

A receptividade à música brasileira

Ao longo dos anos, Kátya notou uma receptividade calorosa ao seu trabalho e à música brasileira no exterior. "Aonde a gente chega com a música brasileira, somos recebidos com um sorriso. As pessoas gostam muito do nosso trabalho."

Ela também valoriza a interação direta com o público, muitas vezes distante nos grandes espetáculos: "Eu tento sempre humanizar essa arte, aproximar o público. Gosto de olhar no olho, de contar as histórias por trás das canções", afirma.

Na Suíça, Kátya fez questão de que suas histórias fossem traduzidas ao público local, criando um diálogo mais próximo com a plateia. "Foi muito interessante porque eles se envolveram profundamente. Tenho sido muito bem acolhida em todos os lugares."

Movimento Dandô: arte e diversidade cultural

Parte importante do trabalho de Kátya Teixeira está ligada ao Dandô, o Movimento de Arte e Saberes Dércio Marques, que ela ajuda a coordenar.