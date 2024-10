Nobel de Economia premia especialistas que pesquisaram desigualdades e diferenças de riqueza entre países

"Sociedades onde o Estado de direito é ruim e as instituições exploram a população não gerarão crescimento ou mudanças positivas", insistiu o júri do Prêmio Nobel.

Os regimes autoritários "terão mais dificuldade em obter resultados sustentáveis de longo prazo em termos de inovação", enfatizou o vencedor, Daron Acemoglu, durante uma conversa com a imprensa em Estocolmo, ainda em choque com o prêmio, que ele descreveu como "uma notícia incrível".

Acemoglu, 57, é especialista em economia política, crescimento e o papel das instituições nas políticas de desenvolvimento, especialmente inovação e desigualdade. Ele possui doutorado em economia pela London School of Economics (LSE), obtido em 1992, e desde 1993 leciona no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston, no leste dos Estados Unidos, onde Simon Johnson, 61, também trabalha.

O terceiro vencedor, James A. Robinson, 64, é professor da Universidade de Chicago. Em 2012, ele e Acemoglu foram coautores do livro "Prosperity, power and poverty: why some countries are more successful than others" (Prosperidade, poder e pobreza: por que alguns países são mais bem-sucedidos do que outros).

Nele, os autores enfatizam a necessidade de estruturas políticas e econômicas inclusivas, e o papel das instituições econômicas para garantir o crescimento de longo prazo.

Impacto econômico da IA

Mais recentemente, Acemoglu analisou o impacto econômico da automação e da inteligência artificial (IA), que também foi o foco dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física e Química deste ano.