Peru: pescadores locais acusam navios chineses de serem responsáveis pela escassez de lulas

No Peru, o Ministério da Produção anunciou no sábado (12), uma intensificação dos controles dos barcos presentes ao longo da costa do país, no Oceano Pacífico. A decisão ocorre em um contexto de crise: associações de pescadores peruanos reclamam de pescar menos lulas, cujo preço quintuplicou devido à escassez nas últimas semanas.

Com Juliette Chaignon, correspondente da RFI em Lima

Para os pescadores peruanos, os culpados seriam dezenas de navios chineses identificados ao largo do Peru, em busca de lulas. O ministério da Produção promete, portanto, um reforço nos controles.