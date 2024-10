Salão do Automóvel de Paris: apesar da concorrência chinesa, europeus apostam nos carros elétricos

A imprensa francesa destaca a abertura nesta segunda-feira (14) do Salão Internacional do Automóvel de Paris 2024. A guinada das montadoras e da indústria de autopeças para a produção de veículos elétricos foi iniciada e entrou em um caminho sem retorno, na perspectiva do fim das vendas de carros a gasolina e diesel em 2035, como se comprometeu a União Europeia. No entanto, o mercado europeu é ameaçado pelos carros elétricos chineses, mais baratos do que os produzidos no bloco.

As montadoras europeias atravessam um momento de queda de vendas e retração do mercado, mas nem todas reagem com pessimismo em relação ao futuro dos carros elétricos.

O jornal Le Figaro prevê um salão "festivo", com o retorno de fabricantes americanos, como Tesla, Ford e Cadillac, a lendária marca da GM que apresentará seus modelos elétricos na capital francesa. O grupo Volkswagen vem a Paris com as marcas Audi e Skoda. A alemã BMW e a coreana Kia também expõem seus novos modelos. Os chineses, sempre presentes nos salões ocidentais, vieram em peso com as montadoras BYD, Xpeng e MG (Saic). A Renault está em casa com os modelos mais recentes da Dacia, Alpine e um carro-conceito Losange. O grupo Stellantis participa com algumas das suas quinze marcas (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo), incluindo a chinesa Leapmotor, fabricante na qual detém uma participação de 21%.