Xerife de Riverside detalha a prisão de homem detido com armas ilegais em evento de Trump

Um homem de 49 anos, residente de Las Vegas, foi preso próximo a um comício do candidato republicano Donald Trump na Califórnia, Estados Unidos, no último sábado (12). Autoridades locais informaram, no domingo (13), que ele está sendo acusado de posse ilegal de armas, após a polícia encontrar dois armamentos e um carregador de alta capacidade em sua posse.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

O suspeito foi abordado por forças de segurança do condado de Riverside enquanto dirigia um SUV preto e, segundo o comunicado da polícia, não ofereceu resistência durante a detenção. O xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, declarou que "ontem à tarde, antes da chegada do ex-presidente Trump ao comício, entramos em contato com um indivíduo no perímetro interno da nossa operação no evento."