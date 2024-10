Resposta de Israel a ataque iraniano se baseará em "interesse nacional", diz Netanyahu

Os planos de Netanyahu "foram recebidos com alívio em Washington", afirma a matéria. Biden alertou Israel a não atacar instalações nucleares ou de petróleo do Irã para evitar uma expansão da guerra.

O Irã repete que está pronto a se defender da iminente retaliação do país "inimigo". No último 1° de outubro, Teerã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel para vingar a morte do general Abbas Nilforoushan, morto em 27 de setembro ao lado do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense na periferia de Beirute.

Noite violenta no Líbano

Na segunda-feira, Netanyahu também prometeu que seu país continuará "atacando sem piedade o Hezbollah" em todas as partes do Líbano. Nesta manhã, as forças israelenses lançaram novos ataques na região de Bekaa, no leste, deixando um hospital inoperável em Baalbeck. Violências também foram registradas no sul do território libanês.

Apesar de estar abalado pelos ataques israelenses, o Hezbollah continua a reagir. O movimento libanês indicou ter lançado foguetes nesta terça-feira (15) contra o norte de Israel e estar confrontando militares israelenses "infiltrados" no sul do país. Considerado como o segundo homem mais importante do grupo, Naïm Qassem deve realizar um discurso ainda hoje.

Desde a escalada de violência entre Israel e o Hezbollah, ao menos 1.315 pessoas morreram no Líbano. A ONU registra cerca de 700 mil deslocados pelo conflito.