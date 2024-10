Eleição polarizada nos EUA é considerada 'confronto de duas Américas' por revista francesa

A semanal contrapõe vários outros pontos para detalhar as duas visões opostas que competem pela presidência dos Estados Unidos, pontos que se tornam mais radicais à medida que a batalha de 5 de novembro se aproxima. "De um lado, o ex-presidente branco de 78 anos, empresário bilionário, filho de um magnata do setor imobiliário e criminoso condenado. Do outro, a vice-presidente de 59 anos, uma mulher de classe média, filha de imigrantes indianos e jamaicanos e promotora pública", resume a revista.

?? Cette semaine, @Le_NouvelObs? plonge dans l'élection présidentielle américaine. Le 5 novembre, les États-Unis vont devoir choisir entre Kamala Harris et Donald Trump, deux candidats que tout oppose. Une confrontation inédite héritée des bouleversements sociaux, culturels et... pic.twitter.com/NC5jKy1pSM ? Le Nouvel Obs (@Le_NouvelObs) October 16, 2024

Voto decisivo da comunidade árabe-muçulmana

Enquanto isso, a revista francesa Le Point aponta o estado do Michigan como decisivo nestas eleições presidenciais americanas. Michigan conta com a maior comunidade árabe dos Estados Unidos, composta por cerca de 300 mil pessoas, sendo que 2,4% dos seus habitantes são muçulmanos.

Segundo a publicação, muitos deles criticam a Casa Branca por seu apoio a Israel e, consequentemente, contestam o posicionamento de Kamala Harris. No texto, a revista Le Point coloca em cheque o apoio do estado do Michigan, tradicionalmente democrata, que pode se virar ao lado oposto em 5 de novembro. Por isso a importância do voto da comunidade árabe-muçulmana no caso de uma eleição apertada.

Leia tambémCandidata à presidência dos EUA democrata e armada: por que declarações de Harris não chocam eleitorado americano?