Trump e Harris divergem sobre crise de empregos na indústria dos EUA e trocam ironias sobre idade

Os candidatos às eleições presidenciais nos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, contarão com o apoio de famosos na campanha neste fim de semana. Nesta sexta-feira, os dois estavam em busca do voto dos trabalhadores no Michigan, um dos "estados-pêndulo" que definirão o pleito de 5 de novembro.

Michigan, sede das "três grandes" fabricantes de automóveis (Ford, General Motors e Chrysler), é um dos estados que não é fiel a um partido e decide o voto em função do candidato. Em cidades diferentes, Harris e Trump abordaram a perda de empregos industriais no país. Para combater o problema, a democrata defendeu os sindicatos e o republicano, a imposição de tarifas para trazer as empresas de volta aos Estados Unidos.

Harris, apoiada por simpatizantes com faixas dizendo "trabalhadores", alegou que os sindicatos contribuem com "justiça básica" e "dignidade". A atual vice-presidente prometeu reequipar as fábricas, incentiva a contração de trabalhadores locais e trabalhar "com os sindicatos para criar empregos bem remunerados, incluindo empregos que não exijam um diploma universitário". Se vencer o pleito, comprometeu-se a examinar os empregos federais para avaliar aqueles "que não deveriam ter esse requisito" de título universitário, e desafiará "o setor privado a fazer o mesmo".