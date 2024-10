"Caso Mbappé" segue nos holofotes da imprensa francesa, que aborda impacto na imagem do jogador

Em um pronunciamento de poucas palavras na rede social X (antigo Twitter), Kylian Mbappé negou a acusação, que classificou como "boato calunioso". Além disso, ele alegou que o PSG estaria por trás do que qualifica de "fake news", já que as informações foram noticiadas na véspera de uma audiência referente ao processo no qual ele cobra € 55 milhões do ex-clube.

"Ele nunca está exposto", diz defesa

Em entrevista ao canal francês TF1 ao longo da semana, a advogada do jogador, Marie-Alix Canu-Bernard, disse que ele se mostrou surpreso. A defensora alega que Mbappé é cercado por uma equipe para garantir que ele nunca seja "exposto a uma situação de risco". A defesa afirmou que pretende entrar como uma denúncia por calúnia.

"Estamos falando de uma denúncia, mas neste momento, nem sabemos contra quem. Uma denúncia não estabelece a verdade, uma denúncia não prova nada e eu nem sei, mais uma vez, se a denúncia é dirigida a ele", salientou Canu-Bernard à TF1.

"Ele nunca está sozinho. Ele nunca está exposto a uma situação em que haveria, para ele, um risco assumido. Desta forma, isso exclui completamente a possibilidade de que possa ter havido ações repreensíveis de sua parte (...) Isso eu posso dizer, com certeza absoluta. Ele está particularmente sereno, mas ficou surpreso ao ver essa repercussão midiática e não entende o que pode ter sido atribuído a ele de alguma forma. (...) Ele sabe que não tem absolutamente nada do que se arrepender", disse.

Ao longo da semana, o programa Radio Foot Internationale, da RFI, debateu a repercussão do "caso Mbappé". Convidado especial, o jornalista francês Dominique Sévérac, do Le Parisien, destacou justamente essa "blindagem" no entorno do jogador, que conta inclusive com uma assistente para verificar todas as pessoas que se aproximam dele. Segundo a imprensa sueca, na noite em que visitou a boate "V", em Estocolmo, Mbappé estava acompanhado desta funcionária, além do seu guarda-costas e de Nordi Mukiele, seu ex-companheiro de PSG.