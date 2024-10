Em um dia, Israel bombardeia mais de 50 localidades no Líbano

O Exército israelense bombardeou dezenas de posições do Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano neste domingo (20), enquanto dava continuidade à sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza. Os bombardeios contra a periferia sul de Beirute, um reduto do movimento xiita libanês, ocorrem um dia após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusar o grupo Hezbollah de tentar assassiná-lo com um drone lançado em direção à casa do líder, no balneário de Cesaréia.

O Hezbollah não assumiu a responsabilidade pelo envio do drone contra a residência privada do líder israelense, mas a missão iraniana das Nações Unidas disse que o grupo islâmico xiita estava por trás do ataque. Ao reagir ao ataque, ontem, Netanyahu reafirmou ameaças. "Digo aos iranianos e a seus aliados do eixo do mal: qualquer pessoa que prejudique os cidadãos do Estado de Israel pagará caro por isso", disse Netanyahu em um comunicado.

O Exército israelense alegou ter bombardeado um "centro de comando" do Hezbollah e uma fábrica subterrânea de armas em Beirute. Anunciou também que matou três milicianos do movimento libanês em outros ataques no sul do país. Pouco depois, o exército relatou 70 "projéteis" disparados do Líbano em questão de minutos. Alguns deles foram interceptados, dizia a nota.