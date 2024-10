Moldavos votam para presidência e referendo sobre futura adesão à UE sob temor de ingerência russa

"Bruxelas quer ajudar a Ucrânia e se recusa a buscar um acordo de paz com Moscou", estima Mikhail, que optou por boicotar a votação. "Para nós, moldavos, isto é muito preocupante porque estamos muito próximos da zona de guerra. Se as relações entre a Europa e a Rússia piorarem, as consequências poderão ser terríveis", afirmou.

"Guerra híbrida"

As últimas pesquisas previram uma vitória do "sim" no referendo, por 54% dos votos. Mas será necessária uma participação de pelo menos 33% do eleitorado para que o resultado seja validado. A Rússia é acusada de ter lançado uma ampla campanha de influência e desinformação dirigida ao segmento da população que está preocupado com a mudança para o polo ocidental.

"Aqueles que se opõem à mudança são marcados pelos laços de longa data com a Rússia", explica Florent Parmentier, especialista no espaço pós-soviético e secretário-geral do instituto de pesquisas Cevipof, da universidade francesa SciencesPo.

Para se dirigir a essa parcela do eleitorado, Moscou usa a mesma narrativa dos valores tradicionais, principalmente por intermédio da Igreja Ortodoxa. A União Europeia é acusada de querer defender os direitos LGBT+ em detrimento dos valores familiares.

"Os pró-Rússia ainda atribuem as dificuldades econômicas da Moldávia à recusa do governo pró-europeu em negociar com Moscou preços mais baratos para a energia. Há uma mistura de valores, oportunidades econômicas e questões geopolíticas neste posicionamento contra a Europa", ressalta Parmentier. Com esses argumentos, a Rússia espera manter a Moldávia sob sua influência.