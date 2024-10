Após novos ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano, EUA negociam fim do conflito em Beirute

A autoridade americana iniciou sua visita à capital libanesa na residência do presidente do Parlamento, Nabih Berri, conforme relatado por um correspondente da AFP. O emissário dos Estados Unidos também deve conversar com o primeiro-ministro, Najib Mikati. Hochstein afirmou que Washington quer pôr fim ao conflito entre o Hezbollah e Israel "o mais rápido possível".

Os bombardeios israelenses que começaram em 23 de setembro se transformaram em uma guerra aberta com o Hezbollah. O líder do movimento islâmico xiita, Hassan Nasrallah, foi morto quatro dias depois em bombardeios de violência sem precedentes, reduzindo vários edifícios a escombros.

Reações e reflexos internacionais

A Alemanha espera que o governo israelense "esclareça todos os incidentes" que afetam a missão de paz da ONU no Líbano (Unifil) e "pediu" na segunda-feira que esclareça a destruição de uma torre de observação e de uma cerca no sul do país.

De acordo com a Unifil, uma "escavadeira" do exército israelense "demoliu deliberadamente" uma "torre de observação e uma cerca" em uma posição dos missionários humanitários no domingo (20), o que causou "a maior preocupação" em Berlim, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em uma coletiva de imprensa.

No campo econômico, o dólar e o ouro se fortaleceram na segunda-feira, com a intensificação dos ataques israelenses no Líbano e a "cooperação" da Coreia do Norte com a Rússia, reforçando a escolha dos mercados por portos seguros.