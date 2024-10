BHP sabia do excesso de resíduos despejados na barragem de Mariana, acusa advogado das vítimas em Londres

1,3 milhão de toneladas de rejeitos por ano

Segundo documento divulgado no primeiro dia do julgamento pelo escritório Pogust/Goodhead, que representa as vítimas do desastre ambiental, a BHP sabia, pelo menos três anos antes do colapso da barragem que a Vale estava despejando 1,3 milhão de toneladas de rejeitos de mineração na barragem anualmente desde 2009.

Isso aconteceu apesar de um contrato entre a Vale e a Samarco estipular que apenas 109.324 toneladas de rejeitos poderiam ser despejadas a cada ano, ou seja, cerca de 10 vezes menos resíduos.

A corte londrina ainda teria sido informada de que o conselho de administração da Samarco era "repleto de representantes da BHP e da Vale" e não contava com nenhum membro independente em sua diretoria executiva.

Drenagem insuficiente

"Até onde sabemos, foi assim que a BHP lidou com o despejo dos rejeitos da mina Alegriao pela Vale na barragem. Eles permitiram que isso acontecesse, pois era conveniente para os objetivos maiores de crescimento da Samarco de que a BHP desejava se beneficiar", declarou o advogado das vítimas no tribunal. Ao ser ouvido no primeiro dia do processo, ele alegou ainda que a BHP aprovou planos para aumentar a altura da barragem, primeiro para 920 metros e depois para 940 metros, para acomodar o crescente volume de rejeitos despejados.