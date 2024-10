Sanções, guerra e furacão: veja alguns dos obstáculos que impedem a solução do apagão em Cuba

O professor da UNAM considera que, embora Cuba tenha procurado importar petróleo desses países, eles não conseguiram satisfazer as necessidades do consumo interno na ilha. "A Rússia, de fato, reduziu as entregas que tinha até alguns meses atrás. Portanto, o mercado russo não tem sido realmente satisfatório para o abastecimento de petróleo de Cuba", concluiu.

Maquinário do século passado

Outro ponto importante da crise energética cubana é a tecnologia. Em 2006, Fidel Castro disse que haveria "um antes e um depois" da revolução energética de Cuba. Essas promessas, em 2024, parecem ser uma ilusão perdida, pois a ilha ainda usa maquinário do século passado.

"O sistema elétrico cubano data da década de 1960 e contava com a engenharia que a Rússia promoveu na época. Hoje, o país tem muitas dificuldades para encontrar todos os equipamentos necessários para manter essa tecnologia funcionando. Não estamos falando de modernização, mas de reparar os danos causados ao sistema elétrico no momento. A recente tempestade da última sexta-feira derrubou cabos e, para substituir todos esses cabos, Cuba também precisa importá-los", enfatizou Guadarrama.

Cortes de energia foram gatilhos de protestos históricos

Diante da persistente crise de energia, o presidente cubano advertiu no domingo que seu governo não toleraria qualquer perturbação da ordem pública, uma vez que os moradores saíram às ruas no sábado e no domingo à noite para demonstrar sua exasperação.