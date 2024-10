Estados Unidos correm contra o relógio para tentar alguma solução diplomática no Oriente Médio

Segundo os Estados Unidos, desde o compromisso assumido em março por Israel de permitir a entrada de ajuda humanitária em grande quantidade na Faixa de Gaza, o menor montante foi registrado em setembro - segundo Washington, uma redução de 50% em relação aos meses anteriores. A situação é especialmente grave no norte do território.

Na terça-feira (22), a agência militar israelense responsável por implementar a política civil nos territórios palestinos disse ter facilitado a entrada de 237 caminhões de ajuda humanitária no norte de Gaza. Antes disso, essa porção do enclave ficou duas semanas sem receber qualquer carregamento.

O secretário Blinken se reuniu a portas fechadas por horas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ao final do encontro, o gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado dizendo apenas que a conversa teve como tema a discussão sobre uma "estrutura de governo para a Faixa de Gaza no dia seguinte ao fim do confronto". Já Blinken declarou ter dito a Netanyahu para "aproveitar a eliminação de Sinwar para acabar com a guerra em Gaza".

Em encontro com familiares de reféns israelenses que também têm cidadania norte-americana, Blinken revelou que trabalha neste momento numa espécie de acordo reduzido que poderia permitir a libertação de alguns dos sequestrados mantidos em cativeiro pelo Hamas. Segundo o Canal 12 de Israel, a informação do secretário corresponde a uma ideia apresentada a Ronen Bar, chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interno de Israel, durante encontro com o chefe da Inteligência do Egito, Hassan Mahmoud Rashad: a libertação de parte dos reféns em troca de um cessar-fogo de duas semanas de duração.

Plano de Blinken

Segundo o portal Axios, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, busca colocar em prática um plano que teria como base ideias apresentadas por Israel e pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).