Violência continua em bairros da periferia de Lisboa após morte de cabo-verdiano baleado pela polícia

Os bairros que foram palco de violência ficam longe de Zambujal, onde morava Odair Muniz. Os agentes afirmaram que ele teria fugido ao ver a viatura e se refugiado no bairro próximo de Cova Moura, onde, ao ser abordado, teria resistido à detenção e tentado agredir os policiais com uma faca.

ONGs contra o racismo contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar "todas as responsabilidades".

A Inspeção-Geral da Administração Interna e a Secretaria de Segurança Pública abriram investigações para apurar o caso. O agente que baleou Odair é alvo de processo judicial.

País tranquilo

O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciou em uma nota publicada no site da Presidência, na quarta-feira, onde afirma que está "em contato com o governo e os presidentes das Câmaras Municipais da Amadora e de Oeiras", cidades da grande Lisboa, principais pontos dos motins.

Na nota, o presidente destaca que "a segurança e a ordem pública são valores democráticos cuja preservação importa garantir, em particular através do papel das forças de segurança". Ele também lembra que a sociedade portuguesa, "apesar dos problemas sociais, econômicos, culturais e as desigualdades que ainda a atravessam, é uma sociedade genericamente pacífica" e assim quer continuar sendo, "sem instabilidade e, muito menos, violência".