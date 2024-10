Ministro libanês denuncia morte de três jornalistas em ataque israelense como "crime de guerra"

Segundo a jornalista Darine Heloué, da Sky News Arabia, dezenas de bangalôs foram atingidos, embora estivesse "claramente indicado que esta área era reservada à imprensa".

Em 23 de setembro, Israel lançou uma intensa campanha de ataques aéreos no Líbano e, posteriormente, anunciou incursões terrestres, após um ano de troca de tiros transfronteiriços com o Hezbollah, apoiado pelo Irã. O movimento islâmico libanês disparou foguetes contra o território israelense desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro de 2023, afirmando estar agindo em apoio ao gurpo radical palestino, seu aliado.

Desde 23 de setembro, os ataques israelenses no Líbano mataram pelo menos 1.580 pessoas, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados do Ministério da Saúde do Líbano. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas registrou pelo menos 128 jornalistas e profissionais de mídia mortos em Gaza, Cisjordânia, Israel e Líbano desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Diplomacia

O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, declarou nesta sexta-feira que a comunidade internacional deve acelerar os esforços por uma solução política no Líbano para evitar que o conflito entre Israel e Hezbollah se transforme em uma "conflagração".

"Atualmente, estamos em uma corrida contra o tempo entre o possível início de um processo político no Líbano e uma conflagração generalizada com consequências incalculáveis", disse Borrell em um comunicado.