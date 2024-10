Nova sensação do pop rock francês, trio Juniore propõe "retorno ao futuro" em seu novo álbum

Foi nesse espírito que Juniore criou seu novo álbum "Trois, deux, un", um disco com 13 faixas psicodélicas, imerso no surf rock retrô e embalado por guitarras distorcidas. É deste trabalho que sai a faixa escolhida pela Programação Musical da RFI, a dançante "Monumental", que fala de apostas arriscadas, mas assertivas da vida.

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. E não deixe de conferir as playlists mensais da Programação Musical da RFI no YouTube, Deezer e Spotify!