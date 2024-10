Contratada por equipe francesa, Bruna Takahashi valoriza experiência no WTT de tênis de mesa em Montpellier

Entre os atletas da casa, estão Felix e Alexis Lebrun, dois jovens irmãos franceses que se tornaram sensação da modalidade no país, principalmente por seu desempenho nas Olimpíadas de 2024. Alexis, inclusive, foi campeão europeu há menos de uma semana.

No Champions de Montpellier, infelizmente, Bruna acabou caindo na primeira fase para a chinesa Chen Xingtong, atual número 6 do ranking mundial. Apesar do resultado, a brasileira tenta tirar boas lições de sua participação e valoriza a experiência adquirida no torneio.

"O Champions é uma das maiores competições que a gente tem no WTT [World Table Tennis, que organiza as competições]. Primeiro tem o Finals, no qual disputam os top 16 do ranking. E o Champions, com os top 32 do ranking mundial. Vamos dizer que o peso é muito alto", comenta Bruna sobre a importância do torneio de Montpellier.

A brasileira explica que, com a rotina de seguidos campeonatos no calendário da modalidade, o mesatenista nem sempre encontra tempo para se preparar entre uma competição e outra.

"Não tive muito tempo de treinamento. Saí do campeonato Panamericano e vim logo para jogar o Champions em Montpellier. Vindo de uma rotina de campeonatos (...) Não consegui o melhor aqui em Montpellier, mas é sempre uma grande oportunidade jogar com as chinesas, com as melhores, para conseguir dar o máximo, aproveitar e ter alguma chance para ganhar delas. Gostei muito do meu jogo, da minha performance contra a chinesa, mas infelizmente não ganhei", lamenta.

A chinesa Chen Xingtong, que encarou Bruna em Montpellier, é uma adversária dura e já tinha enfrentado a brasileira em outras duas ocasiões anteriormente, saindo vencedora. Neste último duelo entre as duas, o cenário não mudou, mas a atleta reforça a importância de estar sempre jogando com as melhores.