Marcelo Macedo apresenta em Lisboa "Cross Roads", com reflexões sobre formas e sustentabilidade

Segundo ele, essa experiência em Lisboa foi diferente de todas as outras. " O que estou vivenciando qui eu ainda não tinha tido na minha trajetória, pois não foi apenas uma residência e sim o preparo de uma exposição individual em Lisboa. O convite do João veio em julho e desde então começamos a montar uma estratégia de utilização do espaço da galeria. Foi uma troca muito grande com o João", explica o artista.

Segundo Macedo, esse foi um trabalho a quatro mãos. "O João começou a catar coisas pela rua. Ele já tinha este espírito, sempre gostou de móveis antigos e acho que isso até o aproximou do meu trabalho. Foi tudo a quatro mãos. Eu precisei muito do João para formular o que dava para fazer", afirma o artista.

Para o galerista carioca, João Cavalcanti, "Cross Roads", foi um genuíno encontro de caminhos." Me dá muito prazer participar deste processo. As residências artísticas são um pilar muito importante dentro da galeria. O que mais me marcou neste projeto é a beleza dos caminho cruzados. Não conseguimos ter o controle da vida. Temos que usar e confiar nos nossos instintos e acreditar que quando os caminhos se cruzam existe algo muito mais poderoso, permitindo que ele se cruze e se materialize. O que marca para mim no "Cross Roads" é esta simbologia representada através do trabalho do Marcelo em forma de exposição", explica Cavalcanti.

A jornada artística de Marcelo Macedo é marcada por uma evolução contínua e um compromisso com a inovação. Desde suas primeiras exposições no Brasil, ele se firmou como uma voz importante na cena artística contemporânea. "Cross Roads" não é apenas uma manifestação da singularidade de Marcelo Macedo, mas também uma plataforma para diálogo sobre a arte e as questões sociais que a cercam.