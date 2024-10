"CO2 se acumula na atmosfera mais rápido do que em qualquer outro período da existência humana", diz ONU

Outro gás de efeito estufa, o metano, também atingiu um nível recorde. Em 2023, as bactérias nas áreas úmidas foram as que mais o produziram, segundo os especialistas. Embora o fenômeno seja natural, aumenta quando está mais quente, criando um ciclo vicioso de emissões e aquecimento global.

Por fim, o óxido nitroso também está em alta, devido ao uso de fertilizantes nitrogenados pela agricultura intensiva. "Mais um ano. Mais um recorde. Isso deveria ser um sinal de alerta entre os tomadores de decisão. Estamos claramente atrasados em relação à meta do Acordo de Paris" sobre o clima de 2015, declarou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM.

Impactos

Considerando a duração de vida do CO2 na atmosfera, os níveis de temperatura atuais se manterão por décadas, mesmo que as emissões diminuam rapidamente para alcançar zero líquido. Em 2023, as concentrações de CO2 alcançavam 420 partes por milhão (ppm), as de metano 1934 partes por bilhão (ppb) e as de óxido nitroso 336 ppb. O que representa, respectivamente, 151%, 265% e 125% dos níveis de 1750 (+1 ponto em um ano para os três gases).

"São mais do que simples estatísticas. Cada parte por milhão e cada fração de grau de aumento de temperatura têm um impacto real em nossas vidas e em nosso planeta", afirmou Celeste Saulo em um comunicado. "Em relação ao CO2, o aumento de 2,3 ppm observado em 2023 é o 12º aumento anual consecutivo superior a 2 ppm. Isso se deve "às emissões de CO2 de combustíveis fósseis historicamente importantes nas décadas de 2010 e 2020", segundo o boletim.

"O CO2 está se acumulando na atmosfera mais rapidamente do que em qualquer outro período da existência humana", alerta a OMM. "A Terra já havia experimentado uma concentração semelhante de CO2 de 3 a 5 milhões de anos atrás, quando a temperatura era de 2 a 3°C mais alta e o nível do mar de 10 a 20 metros mais alto do que hoje", lembra.