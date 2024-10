Resultados das eleições municipais trazem avanço do centrão, revés do bolsonarismo e respiro do PT

O resultado final das eleições municipais de 2024 reforça o perfil do eleitorado nas cidades: conservador e mais à direita. Porém, mesmo com avanço geral do PL, o resultado desse domingo (27) significou derrotas importantes para o bolsonarismo. Mas há o receio de que acusações infundadas inundem as próximas eleições, explicou à RFI o analista Melillo Diniz, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e do portal Inteligência Política.

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Se o primeiro turno havia colocado a esquerda no divã pelo fraquíssimo desempenho nas urnas, o resultado do segundo turno das eleições municipais de 2024 jogou no colo do bolsonarismo um certo gosto de derrota. E, por outro lado, confirmou a centro-direita como grande vitoriosa, com o PSD administrando 887 municípios, seguido por MDB com 856, PP com 747 e União Brasil, com 584 municípios.