União Europeia se prepara para eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos

As relações estratégicas entre a União Europeia e os Estados Unidos existem há quase sete décadas e a cooperação transatlântica entre Bruxelas e Washington abrange áreas que vão da política externa à cooperação bilateral para impulsionar as indústrias de tecnologia limpa nas próximas décadas. Além disso, a parceria comercial entre a UE e os EUA é sólida. Em 2022, o comércio bilateral movimentou € 870 bilhões, e as importações e exportações mais do que duplicaram na última década.

De certa maneira, os EUA foram responsáveis, mesmo que indiretamente, pelo surgimento da União Europeia. Apesar de Bruxelas não gostar de admitir o fato, na verdade o Plano Marshall - programa de ajuda econômica dos EUA para a reconstrução das principais potências da Europa pós-Segunda Guerra Mundial - foi a pedra angular para a criação do bloco.

Na época, os EUA disseram que só arcariam com o apoio financeiro se houvesse integração dos países europeus. Assim, em 1951, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, reunindo França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que anos mais tarde daria origem à União Europeia. A iniciativa americana serviria ainda para barrar qualquer ambição de expansão do líder soviético Josef Stalin.