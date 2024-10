Vaticano publica primeiro relatório sobre proteção de menores em casos de pedofilia na Igreja

Os autores do relatório também prometem "trocas de dados padronizadas com os bispos locais e superiores religiosos", explicando que a revisão de políticas e procedimentos de salvaguarda pelos bispos ocorre por meio do processo ad limina (visitas obrigatórias quinquenais ao Vaticano), ou a pedido especial de uma Conferência Episcopal, ou de um dos grupos regionais da comissão.

O órgão passa a analisar entre 15 e 20 Igrejas locais a cada ano, com o objetivo de examinar toda a Igreja ao longo de cinco a seis relatórios anuais.

Cada um dos documentos também inclui uma análise de institutos religiosos selecionados. As Conferências Episcopais deste ano incluem México, Papua-Nova Guiné e Ilhas Salomão, Bélgica e Camarões. As conferências que tiveram visitas ad limina durante o período incluem Ruanda, Costa do Marfim, Sri Lanka, Colômbia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Zimbábue, Zâmbia, Gana, República do Congo, África do Sul, Botsuana, Suazilândia, Togo e Burundi.

Os institutos religiosos abrangidos pelo relatório são os Missionários da Consolata (mulheres) e a Congregação do Espírito Santo (homens).

Falta de estruturas e serviços

Em sua análise das Igrejas locais, a Comissão observa que "enquanto algumas entidades e autoridades da Igreja demonstram um claro compromisso com a proteção, outras estão apenas começando a assumir a responsabilidade da Igreja" de lidar com o abuso.