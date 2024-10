Caso de criança atingida por bala perdida alerta sobre aumento da violência ligada ao tráfico na França

Para combater essa escalada de violência, a prefeitura de Rennes informou a instalação de 4.500 câmeras de segurança nas ruas. Um grande programa de modernização urbana está em andamento, com a remodelação de conjuntos residenciais onde famílias de baixa renda pagam aluguéis mais baratos, financiados pelo programa social de habitação, assim como melhorias no transporte público. É nesses bairros que as redes de traficantes recrutam menores para o crime organizado e aterrorizam os moradores.

A prefeita Nathalie Appéré disse ao Le Monde saber do impacto do tráfico de drogas na França e assumiu estar em sintonia com o ministro Bruno Retailleau nessa questão. "Temos uma guerra a travar contra o tráfico de drogas, todos nós juntos. A França é um grande país que tomou medidas contra o terrorismo há dez anos. A resposta ao tráfico de drogas deve ocorrer na mesma escala", disse a prefeita.

Leia tambémPoder paralelo do tráfico de drogas ameaça estabilidade de instituições na França, diz levantamento