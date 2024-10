Socorristas ainda procuram sobreviventes do hotel que desabou na Argentina

Primeira vítima

Na outra casa, havia um casal de turistas que haviam chegado um dia antes ao local. Os bombeiros conseguiram resgatar a esposa, Josefa Bonazza, de 79 anos, sem lesões graves. Mas o marido, Federico Ciocchini, de 84 anos, morreu.

Não há certeza de quantas pessoas havia no hotel. As autoridades trabalham com um número entre sete e nove soterrados: a ex-dona do hotel (que já tinha vendido a propriedade recentemente), um sobrinho e uma ajudante. Os demais seriam operários.

Villa Gesell é uma cidade de veraneio. O hotel estava fechado para reformas, visando a temporada de verão. Por isso, não havia hóspedes. Apenas pessoas que cuidavam do prédio construído há 38 anos.

As investigações devem determinar se parte das obras eram ilegais. Há suspeitas de que a reforma possa ter afetado a estrutura do edifício.

Detenções

Quatro pessoas foram detidas na investigação aberta após o desabamento: um mestre de obras e três pedreiros. Eles estavam na parte dianteira do hotel, que não sofreu danos severos. Dois arquitetos também são investigados.