Clínicas na Inglaterra agora têm 'zonas de proteção' contra militantes antiaborto

A partir desta quinta-feira (31), "zonas de proteção" ao redor das clínicas que realizam abortos na Inglaterra e no País de Gales entraram em vigor, para garantir a proteção das mulheres e manter militantes antiaborto à distância, anunciou o governo britânico. A medida foi aprovada em 2023, mas sua aplicação foi protelada durante o governo conservador do Reino Unido.

Um "perímetro de 150 metros será instalado ao redor de todas as clínicas e hospitais que oferecem serviços de aborto", indica o comunicado do Ministério do Interior. Neste perímetro, "o ato de influenciar [...] sobre a decisão de uma mulher de optar pelo aborto será uma infração penal", detalha o comunicado.

Além disso, a Crown Prosecution Service (o Ministério Público do Reino Unido) publicou "instruções" à polícia e às promotorias para possibilitar a aplicação adequada da lei. De acordo com estas diretrizes, ações "não violentas" também podem ser passíveis de sanções, como distribuir folhetos com "informação ou desinformação sobre o aborto", segurar um exemplar da Bíblia ou mesmo fazer uma oração silenciosa.