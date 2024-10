Em Xangai, festa de Halloween dá arrepios ao regime chinês

Em 2019, a polícia de Hong Kong dispersou, com mangueiras de incêndio, manifestantes que usavam máscaras provocativas. Em 2022, os protestos em Xangai contra as medidas sanitárias começaram em 2 de novembro, logo após o Halloween.

As fantasias vistas em Xangai em 2023 convenceram as autoridades de que era melhor levar às ruas cassetetes em vez dos doces neste Halloween. "Quem está no poder não quer ver, de forma alguma, o estabelecimento de uma espécie de tradição. Com um acontecimento recorrente, há sempre o risco de ganhar força e de qualquer transbordamento político se tornar mais importante", afirma Rinaudo. As autoridades não chegam ao ponto de proibir completamente o Halloween, mas "estão interessadas em controlar a forma como o feriado é celebrado", garante o especialista do ITSS.

Nacionalismo chinês x influência ocidental

No entanto, mobilizar a polícia quase uma semana antes da noite de Halloween e mandar todos aqueles que usam uma fantasia vestirem "roupas mais urbanas" não é sinal de uma potência muito autoconfiante", avalia Marc Lanteigne. Para ele, é a prova de que, com a desaceleração econômica, as autoridades estão atentas ao menor sinal de uma possível crise social.

Representa também uma oportunidade "para atacar outro símbolo da cultura ocidental na China", acrescenta o pesquisador. Há vários anos, as autoridades chinesas têm incitado as pessoas a não celebrarem o Natal. "Isto faz parte do desejo daqueles que estão no poder de destacar as tradições chinesas em detrimento do que é apresentado como uma influência ocidental prejudicial", observa Carlotta Rinaudo.

Desta forma, o Halloween parece ser o alvo perfeito da ira das autoridades chinesas. Por um lado, Pequim espera puxar o tapete de possíveis protestos populares e, por outro, "permite exaltar uma forma de nacionalismo chinês, ao estigmatizar um feriado importado do Ocidente", salienta Lanteigne.