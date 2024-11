Apoiadores de ex-presidente Evo Morales tomam quartel na Bolívia e fazem soldados reféns

O presidente boliviano, Luis Arce, exigiu na quarta-feira (30) "o fim imediato de todos os bloqueios rodoviários" estabelecidos há 17 dias no país, por apoiadores do ex-presidente Evo Morales.

"Não pode haver diálogo sem o fim dos bloqueios e das medidas de pressão que estrangulam" o país, declarou Luís Arce numa mensagem à nação. "Exigimos, portanto, o levantamento imediato de todos os pontos de bloqueio", acrescentou.

Apoiadores de Evo Morales, presidente entre 2006 e 2019, bloqueiam as principais estradas do país desde 14 de outubro, em apoio ao líder, investigado pelo suposto estupro de uma adolescente, quando estava no poder. Seus advogados afirmam que o caso já foi investigado e encerrado em 2020.

Falta frango

Evo Morales diz que é vítima de uma "perseguição judicial" orquestrada pelo governo do presidente Arce, seu antigo aliado e agora rival na candidatura do partido no poder às eleições presidenciais de 2025. Apesar de ter sido inabilitado, o ex-presidente quer concorrer novamente ao cargo. No domingo (27), ele afirmou ter sido alvo de uma tentativa de assassinato, considerada como uma "encenação" pelo governo.

Uma das consequências dos bloqueios é a escassez de alguns alimentos básicos na capital, La Paz, como o frango. Para remediar esta situação, o governo decidiu criar uma ponte aérea para entregar diariamente 40 mil quilos do produto aos moradores da capital.