"Les Années Folles": violonista brasileiro lança álbum inspirado na Paris de 1920 e na obra de Villa Lobos

Durante este período entre-guerras, que ficou conhecido como "les années folles" ("os anos loucos" em português), Paris viveu uma ebulição no cenário cultural, abrigando nomes de diversos segmentos da arte, pintores, escritores, artistas plásticos, como, por exemplo, o espanhol Pablo Picasso.

O Brasil também teve seu representante neste período de revolução artística que a Cidade Luz vivenciou. O brasileiro Heitor Villa Lobos se mudou para a capital francesa nos anos 1920 em busca de reconhecimento para sua música erudita, com influências afro-indígenas-brasileiras. Objetivo alcançado com sucesso, já que seu trabalho em solo francês ganhou projeção mundial.

"Essa época do período entre guerras ficou conhecida como 'os anos loucos', porque as pessoas estavam cansadas da guerra e se sentindo muito otimistas de que não haveria outra guerra sangrenta. Também é uma época da emancipação das mulheres. E Paris acolheu os maiores nomes da arte (na época). Podemos pensar em Stravinsky, Coco Chanel, Pablo Picasso, (Amedeo) Modigliani, Salvador Dalí. Então, imagina andar por Paris e encontrar essas pessoas", comenta o violonista.

O recital de lançamento do álbum "Les Années Folles" aconteceu no início de outubro na capital francesa. O local escolhido tem uma ligação especial com os elementos e personagens que inspiraram a criação da obra. Algo que soa como uma melodia harmônica para Pedro Aguiar e que dá a ele um motivo a mais para celebrar.

"Foi um grande sonho, porque eu consegui realizar esse recital de lançamento no hotel Bedford, aqui em Paris, que é o hotel onde Villa Lobos viveu. Isso significa muito para mim. Inclusive, o proprietário do hotel conheceu Villa Lobos. Então foi um momento muito mágico para mim, poder tocar em Paris esses 12 estudos, no lugar onde Villa Lobos morou", conclui Pedro.