Tiroteios em cidades pequenas mostram progressão do tráfico de drogas pela França

Um relatório publicado em maio por uma comissão de inquérito do Senado francês, da qual o ministro participou, indicou uma expansão do tráfico no país, além da corrupção na polícia, e criticou a falta de recursos para combater o aumento do narcotráfico na França.

Conforme o documento, o tráfico de drogas representa entre € 3,5 bilhões e € 6 bilhões por ano no país, sendo o maior mercado criminoso na França, em termos receita.

Retailleau defende a criação de um mecanismo no modelo da delação premiada, como aplicada no Brasil e na Itália na luta contra o crime organizado, que garanta ao delator direito de negociação e proteção do Estado. A proposta havia sido sugerida pela comissão de inquérito do Senado.

O ministro também quer a criação de um Ministério Público nacional dedicado à causa do combate às drogas, a exemplo do que já existe para o terrorismo.

Com informações da AFP