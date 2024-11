A dois dias das eleições nos EUA, resultado da disputa entre Kamala e Trump continua imprevisível

A dois dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o resultado da disputa entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump continua imprevisível. Tudo indica que o pleito será decidido por algumas dezenas de milhares de votos em regiões altamente contestadas, nos chamados "estados-pêndulo". Diante deste cenário de indefinição, o número de votos antecipados avança a cada dia.

A última pesquisa do New York Times/Siena, com foco nestes estados cruciais, mostra Kamala Harris à frente na maioria deles (Nevada, Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin) e empatada com Donald Trump em outros dois (Pensilvânia e Michigan), enquanto seu rival está à frente no Arizona. Em todos os casos, a diferença é pequena, impossibilitando qualquer conclusão.

O mundo espera para saber se os EUA abrirão as portas da Casa Branca pela primeira vez a uma mulher, a atual vice-presidente democrata Kamala Harris, ou se vai optar pela volta de Donald Trump, depois de uma campanha eleitoral conturbada.