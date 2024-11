Ataques aéreos israelenses fazem dezenas de vítimas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza, quando o Exército apertou o cerco nas áreas do norte do enclave e na Cisjordânia ocupada entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça-feira (5), de acordo com as autoridades e os meios de comunicação locais. Outras quatro pessoas foram mortas na cidade de Al-Zawayda, no centro da Faixa de Gaza, por volta da meia-noite de segunda-feira, segundo os médicos.

No início do mês passado, o Exército israelense se posicionou em Djabalia, Beit Hanoun e Beit Lahiya, três localidades no norte do enclave palestino, com o objetivo de impedir que o Hamas se reorganizasse.